Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Aralık 2024 00:59
6 AY ÜCRETSİZ İZİN
arkadaşlar bir konu hakkında bilgi almak istiyorum 6 ay ücretsiz iznim onaylandı maddi sıkıntı ve ailevi zorundan dolayı verdim şimdi 1-2 ay rapor alıp 1-2 ay sonra 6 ay ücretsiz iznim onaylandınya sonra ücretsiz izne ayrılsam olur mu

hayru064
Aday Memur
04 Aralık 2024 01:04
kk
Toplam 1 mesaj

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