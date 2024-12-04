Emeklilik sistemi hakkında..

2009 da ücretli öğretmeliğe başladim. 6 ay çalıştım 2012 de kadrolu öğretmen oldum. Prim gün toplam 4631 bunun içinde 4 A ve 4 C toplam galiba. Sorum şu: En erken ne zaman emekli olabiliyoruz? 5400 gün 61 yaş için 769 gün prim kalmış bunu tamamlarsak maaşsız emekli ye ayrılabiliyor muyuz? Ya da 58 yaş/25 yıl deniyor. 15 yıl sigortalılık sürem var ki bu 4 A lı başlangıçla beraber . 4 C li iken 5400 gün tamamlayıp emekli olabilirmiyim? 4 A ya göre mi oluyor?

2009 da ücretli öğretmeliğe başladim. 6 ay çalıştım 2012 de kadrolu öğretmen oldum. Prim gün toplam 4631 bunun içinde 4 A ve 4 C toplam galiba. Sorum şu: En erken ne zaman emekli olabiliyoruz? 5400 gün 61 yaş için 769 gün prim kalmış bunu tamamlarsak maaşsız emekli ye ayrılabiliyor muyuz? Ya da 58 yaş/25 yıl deniyor. 15 yıl sigortalılık sürem var ki bu 4 A lı başlangıçla beraber . 4 C li iken 5400 gün tamamlayıp emekli olabilirmiyim? 4 A ya göre mi oluyor?