Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Aralık 2024 01:56
Emeklilik sistemi hakkında..
2009 da ücretli öğretmeliğe başladim. 6 ay çalıştım 2012 de kadrolu öğretmen oldum. Prim gün toplam 4631 bunun içinde 4 A ve 4 C toplam galiba. Sorum şu: En erken ne zaman emekli olabiliyoruz? 5400 gün 61 yaş için 769 gün prim kalmış bunu tamamlarsak maaşsız emekli ye ayrılabiliyor muyuz? Ya da 58 yaş/25 yıl deniyor. 15 yıl sigortalılık sürem var ki bu 4 A lı başlangıçla beraber . 4 C li iken 5400 gün tamamlayıp emekli olabilirmiyim? 4 A ya göre mi oluyor?

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