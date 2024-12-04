5510 a göre memurun erken emekliliği

https://www.memurlar.net/haber/1048209/engellilik-mevzuatindan-yararlanarak-memurluga-baslayan-kisi-nasil-emekli-olur.html

Engellilikten emekli olmayı isteyenlerin mutlaka bu talepte bulundukları tarihte memur olarak çalışıyor olmaları gereklidir. Bu önemli bir şarttır. Şayet memur değil de işçi, esnaf veya hiç çalışmadığı bir sırada engellilikten dolayı talepte bulunsa da bu talebi kabul edilmez.

...

...

...

https://www.memurlar.net/haber/808196/goreve-engelli-olarak-giren-memur-nasil-emekli-olur.html

Diğer koşullar ve ek bilgiler:

-Engellilikten emekli olmayı isteyenlerin mutlaka bu talepte bulundukları tarihte memur olarak çalışıyor olmaları gereklidir.

...

...

...

https://www.memurlar.net/haber/986422/engelli-kadrosundan-goreve-baslayan-memur-kac-yil-uzerinden-emekli-olur.html

Diğer şartlar nelerdir?

- Belirttiğimiz gibi engellilikten emekli olmayı isteyenlerin mutlaka bu talepte bulundukları tarihte memur olarak çalışıyor olmaları gereklidir. Bu önemli bir şarttır. Şayet memur değil de işçi, esnaf veya hiç çalışmadığı bir sırada engellilikten dolayı talepte bulunsa da bu talebi kabul edilmez.

Buradaki her yazıda bahsedilen memurun engelli erken emeklilik için çalışıyor olma şartının yasal dayanağı tam olarak nedir. Engelli 4a lı, 4b li veya 4c li olsa da emeklilik kriterleri hespi için aynı çalışma yılı ve aynı prim günü istemekte.

Neden memurun çalışıyor olmasını da şart koşuyorlar bilen biri açıklayabilir mi ? Ya da gerçekten böyle bir şart var mıdır ?