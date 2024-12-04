Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Aralık 2024 07:58
Eğitim tayini hakkında

Merhabalar eşim nisan ayında eğitim tayini yaptı bu yeni yönetmelikten önce gittiği yerde 5 yıl kalınca kadro bulunduğu ile geçer deniyordu bu halen devam eder mi?

Kendisi şuan ücretsiz izinde, bu izinde olduğu süre bahsettiğim 5 yıla dahil sayılıyor mu?


kzbn3
Aday Memur
04 Aralık 2024 09:02
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