Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Aralık 2024 08:27
Eş durumundan geçici görevlendirmeden sonra asaleten atama ne zaman olur

Hayırlı günler değerli meslektaşlarım ben eş durumundan tayin bekliyorum büyük ihtimalle Şubat ayında geçici görevli verilecek ilk etapta, geçici görevli sonrası asaleten atama genel atama döneminde mi yapılacak yoksa bir yil sonra mı gerçekten konuya vakıf arkadaşlar yorum yaparsa benim için çok önemli bir sorunda yardımlar için şimdiden teşekkür ederim


Haramidere
Aday Memur
04 Aralık 2024 09:23
Genelde bir yıl sonra yapılıyor fakat ben dilekçe yazmama rağmen 2 yılda zor geldi kurumun insiyatifine kalmış bir şey malesef
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