Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Aralık 2024 08:27
Eş durumundan geçici görevlendirmeden sonra atama ne zaman olur

Hayırlı günler değerli meslektaşlarım ben eş durumundan tayin bekliyorum büyük ihtimalle Şubat ayında geçici görevli verilecek ilk etapta, geçici görevli sonrası asaleten atama genel atama döneminde mi yapılacak yoksa bir yil sonra mı gerçekten konuya vakıf arkadaşlar yorum yaparsa benim için çok önemli bir sorunda yardımlar için şimdiden teşekkür ederim


Haramidere
Aday Memur
04 Aralık 2024 09:23
Genelde bir yıl sonra yapılıyor fakat ben dilekçe yazmama rağmen 2 yılda zor geldi kurumun insiyatifine kalmış bir şey malesef

HALİL6300
Memur
04 Aralık 2024 12:00

İki yıl geçici görevli olarak mı çalıştınız daha sonraaddn mi asaleten verdiler,yoksa 2 yıl sonra mı dilekçeye cevap verdiler yani geçici görevli gönderdiler anlamadım ki kardeşim

Haramidere, 3 saat önce
Genelde bir yıl sonra yapılıyor fakat ben dilekçe yazmama rağmen 2 yılda zor geldi kurumun insiyatifine kalmış bir şey malesef

BY-MUHASEBECİ
Aday Memur
04 Aralık 2024 12:00
Ben de eş durumu bekliyorum ama neye göre geçici görevlendirme veriliyor? Asaleten atama hemen olmuyor mu yoksa

HALİL6300
Memur
04 Aralık 2024 12:08

Bir sene içinde ikinci tayin olunca geçici görevli veriyorlar ondan sonra asaleten veriyorlar

BY-MUHASEBECİ, 24 dk. önce
Ben de eş durumu bekliyorum ama neye göre geçici görevlendirme veriliyor? Asaleten atama hemen olmuyor mu yoksa

BY-MUHASEBECİ
Aday Memur
04 Aralık 2024 12:15
Var mıdır herhangi bir duyum acaba, kaç ay oldu halen bekliyoruz.
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