Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Aralık 2024 08:35
Aile yardımı ve Sendika aidatı
Ocak zammının 12-13 bandında gelmesi durumunda Aile yardımı ve Sendika aidatı ne olur ? teşekkürler

hsnd
Başbakan Müsteşarı
04 Aralık 2024 08:37

Bu oranlarda onlara da zam gelecek işte.


Sıradın Birii
04 Aralık 2024 09:25
maaş kat sayısına göre artıyor dendi de aklım karıştı
hsnd, 1 saat önce

Bu oranlarda onlara da zam gelecek işte.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
04 Aralık 2024 09:50

Zam oranına göre katsayılar artıyor zaten bildiğim kadarıyla.

Sıradın Birii, 26 dk. önce
maaş kat sayısına göre artıyor dendi de aklım karıştı
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