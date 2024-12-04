Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Aralık 2024 09:08
Cezaevi sivil personeli can güvenliği nedeniyle silah taşıma ruhsatı alabilen oldu mu?

Arkadaşlar, ceza infaz kurumunda sivil personel olarak çalışıp ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK 7-a Maddesi (Can Güvenliği nedeniyle) Silah taşıma ruhsatı alan oldu mu?

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