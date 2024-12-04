Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Aralık 2024 11:11
4b Sözleşme Yenilememe 1 Yıl Cezası var mı?

Arkadaşlar, 4b' li iken 1 ay önceden haber vererek sözleşme yenilemezsek 1 yıl ceza alır mıyız? 2023 öncesi bir cezası yokmuş fakat 2023 sonrası değişti diyorlar. Bilgisi olan var mı bu konuda?

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