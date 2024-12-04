Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


04 Aralık 2024 12:11
Devlet Memurluğundan Çıkartılma Hk.?

Adlı olaydan dolayı meslekten ihraç durumda olan polis, ihraçken farklı bir disiplin soruşturmasından dolayı devlet Memurluğundan Çıkartılma cezası alabilir mi? (Konu FETÖ cinsel rüşvet vb değil) meslekten ihraç konusunda dava sonucu döneceğim kesine yakın olduğundan sıf dönemeyim diye saçma sapan sivilde yaşanan bir olayı yüz kızartıcı suçlara girmediği halde sokmaya çalışıyorlar

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Hukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarJandarma yüksek disiplin kuruluMardin 3. İdare Mahkemesi ne kadar sürer?Maaş icraJandarma; ihraç / açığa alma / ihraçtan ve açıktan iade / adli soruşturmaları

Sözlük

aynabat yegenova 2 fenotip 1 kara lahana 3 günaydın sözlük 9 Uyuryazar 1 güne bir söz bırak 1 titanik neden battı 1 otizm 1 Açmak istediğin konunun daha önce açılması 2 dexter 2

Son Haberler

Tıp dünyasında tek! 15 yaşındaki kızın eklemleri yerinden çıkıyorDüşüş sürecek mi? Konut fiyatları 9 aydır düşüyorCHP'den 'Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği'ndeki değişikliğin iptaline ilişkin davaDamacana suya 'tavan fiyat' için harekete geçildiBacağını kaybeden işçinin yardımına muhtar koştu

Editörün Seçimi

ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?