Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Aralık 2024 12:15
Atama ve Nakil Yönetmeliği Standardın uygun olması ne anlama geliyor

Değişen yönetmelikte;

MADDE 16 ?(Başlığı ile birlikte değişik:RG-4/4/2015-29316)

(1) (Değişik:RG-2/3/2018-30348) (Değişik cümle:RG-9/2/2019-30681) İller arası atama dönemleri (Değişik ibare:RG-16/1/2020-31010) Ocak ve Haziran ayıdır. (Değişik ikinci cümle:RG-27/11/2024-32735) Bakanlık başvuru usul ve esasları ile ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları tamamlar. (Değişik cümle:RG-9/2/2019-30681) Hizmet puanlarının eşit olması halinde çalışma süresi esas alınır, çalışma süresinin de eşit olması halinde kura ile yerleştirme işlemleri yapılır.

(2) Standardın uygun olması kaydıyla bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın;

a) (Değişik:RG-27/11/2024-32735) Personelin annesinin, babasının veya vasi tayin edildiği kardeşlerinden birinin tam bağımlı engelli birey olduğunu belgelendirmesi halinde engelli yakınının yerleşim yerine; eşinin veya çocuklarının tam bağımlı engelli birey veya kendisinin %40 ve üzeri engelli olduğunu belgelendirmesi halinde ise talep ettiği yere,

2) Standardın uygun olması kaydıyla bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın;

ne anlama gelmektedir acaba gidilecek yerin standardı mı yoksa mevcut çalışılan yerin standardımı ? Eğer standardı 3 olan bir yerde 1 kişi çalışıyorsa mazeret tayini isteyemeyecek mi

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