KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Aralık 2024 12:18
82 Ortaöğretim ile İKM gelir mi?

82 puan yaptım ikm gelir mi? Kocaelide oturuyorum.

Bir de üniversite okuyacağım acaba kocaelide yazıp üniversite için başka bir yere gitmem gerektiğinde oraya atanabilir miyim?

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