KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


04 Aralık 2024 12:54
MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı Mühendis Alımı
KKK'da İnşaat Mühendislerinin çalışma şartları, maaş durumu, lojman imkanı gibi konularda bilgisi olan arkadaşlar yazabilir mi? MSB ve KKK arasında çalışma şartları açısından farklılıklar bulunduğu söyleniyor eğer varsa nelerdir?

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