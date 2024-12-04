Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


04 Aralık 2024 13:10
aday memur staj
arkadaşlar 13 ayını doldurmuş aday memurum sınavlarımı oldum asaletimiz tasdiki kaldı insan kaynakları stajını olmadan gidemezsin diyor staj süresi 13 ayın dışında mı oluyır bilgisi olan var mı

hsnd
Başbakan Müsteşarı
04 Aralık 2024 13:54

Staj olunca nereye gidecekmişsiniz orasını anlamadım ama stajı zaten genelde çalıştığınız birimde siz çalışırken yapmış olursunuz ama bazı durumlarda başka birime görevlendirme yapılabiliyor staj için. Aday memurluk süresi içerisinde yapılması gerekiyor yani 2 yıla kadar.

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