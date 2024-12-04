Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


04 Aralık 2024 14:51
Beraat Kararına gelen istinaf Talebi
Kolay gelsin arkadaşlar adli dosya kapsamında beraat aldım savcı istinaf dilekçesi vermiş uyapa yeni düşmüş benim bu aşamada yapmam gereken bişey var mı itiraz istinafa karşı savunma filan

Dolunaycaa12345
Memur
04 Aralık 2024 14:52
bilgisi olan cevap verirse sevinirim bu aşamada yapmamız gereken bir şey varmı istinaf talebine savunma yada itiraz tarzında
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