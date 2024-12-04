Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Aralık 2024 14:58
Adana Karşıyaka Devlet Hastanesi

İyi günler, Adana Karşıyaka Devlet Hastanesinde çalışan var mı nasıl bir hastane yeni açıldı memnun musunuz?

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