Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Aralık 2024 15:10
Maaş Karşılığı Kaç Saat Üzerinden Hesap Edilir?

Kadrom İl Milli Eğitimde, Bilişim Teknolojileri alanında teknik öğretmenim, kadromuz ortaokulda ise 15 saat, mesleki ve teknik liselerde ise 20 saat maaş karşılığı olarak çalışıyoruz. Halk Eğitim Merkezine görevlendirmem yapıldı. İl Milli Eğitim kadrosunda olduğum için ek tazminatım ödenmiyor, kadrom Milli Eğitimde olduğu için Halk Eğitimde 15 saat mi 20 saat mi maaş karşılığı olur?

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