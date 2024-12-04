Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Aralık 2024 15:27
4b Hakkında Önemli Bir Soru

Arkadaşlar

Geçtiğimiz ay bazı nedenlerden 4b büro personeli görevimden istifa ettim. Önümüzdeki aylarda Meb ya da diğer yerlerin 4b'li mühendis alımlarına başvurabilir miyim?


banty
Aday Memur
04 Aralık 2024 15:37

başvuramazsın


efendi555
Aday Memur
04 Aralık 2024 15:41

başvurabilirsiniz,ünvanlar farklı olduğu için.büro personeline bavuramazssınız.


Halill70
Aday Memur
04 Aralık 2024 15:43

Neden, 4b mühendislik öğrenimle kazanılmış unvana girmiyor mu?

banty, 1 saat önce

başvuramazsın


efendi555
Aday Memur
04 Aralık 2024 15:43

büro personeli olarak merkezi atama ve kit lerede başvurabilirsiniz.


Halill70
Aday Memur
04 Aralık 2024 15:45

Hocam bazı yerlerde istifa etmeden önce mühendisliğe atanman gerekirdi, diyor. Ben istifa ettim. Yine de farklı unvan olduğu için başvuru yapabilir miyim?

efendi555, 1 saat önce

başvurabilirsiniz,ünvanlar farklı olduğu için.büro personeline bavuramazssınız.


Halill70
Aday Memur
04 Aralık 2024 15:47

Bu arada 4b mühendisliğe başvuru için soruyorum. Kadrolu alımlarda zaten sıkıntı olmuyormuş

Halill70, 1 saat önce

Hocam bazı yerlerde istifa etmeden önce mühendisliğe atanman gerekirdi, diyor. Ben istifa ettim. Yine de farklı unvan olduğu için başvuru yapabilir miyim?


efendi555
Aday Memur
04 Aralık 2024 16:03

problem yok hocam yinede basvuru yapabiliyorsunuz ünvanlar farklı olduğu için.4 b den 4 b ye geçiş yazın arama motoruna memurlar netin yazısınıda göreceksiniz.

Halill70, 1 saat önce

Hocam bazı yerlerde istifa etmeden önce mühendisliğe atanman gerekirdi, diyor. Ben istifa ettim. Yine de farklı unvan olduğu için başvuru yapabilir miyim?

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