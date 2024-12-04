Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


04 Aralık 2024 15:32
İstifa Eden 4b'li hakkında önemli bir sorun

4b büro personeli görevinden istifa eden birisi sonraki dönemlerde 4b mühendislik alımlarına başvuru yapabilir mi? Yoksa 1 yıl yasağına girer mi?

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