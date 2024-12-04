Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Aralık 2024 15:52
Bilen Birisi Lütfen Yardımcı Olabilir mi? (4b hakkında)

Geçtiğimiz ay bazı nedenlerden 4b'li büro personeli görevimden istifa etmek durumunda kaldım. Önümüzdeki dönemlerde kurumların 4b'li mühendis alımlarına başvurabilir miyim? Yoksa 1 yıl yasağı uygulanır mı?

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