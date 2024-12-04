Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Aralık 2024 16:18
Kurumlararası Geçici Görevlendirmede Farklı İl ve Taşınma Masrafları

Merhabalar,

Bakanlık merkez teşkilatından taşradaki farklı bir kuruma geçici olarak görevlendirildiğimde taşınma masrafları için harcırah alabiliyor muyum? Harcırah mevzuatında yer değiştirme ücreti var fakat sürekli görevlendirmelerde geçerlidir diyorlar. Taşınma ücreti dışında gündelik gibi bir ödemeyle taşınma masraflarını karşılama yöntemi var mıdır?

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