Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Aralık 2024 16:45
mazeret izni
merhaba arkadaşlar babama yatış verilip yarın ameliyata alınacak benim hiç iznim kalmadı mazeret izni talebinde bulunabilir miyim rapor hakkım da yok

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