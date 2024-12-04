Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Aralık 2024 16:45
Sağlık nedeni ile mazeret izni

merhaba arkadaşlar babama yatış verilip yarın ameliyata alınacak benim hiç iznim kalmadı mazeret izni talebinde bulunabilir miyim rapor hakkım da yok


Yılmaz8765
Aday Memur
04 Aralık 2024 19:06
bilgisi olan yok mu arkadaşlar

dgn27
Aday Memur
04 Aralık 2024 21:30

Mazeret izni dilekçesi yazıp idari bürona vereceksin, amirler uygun görürlerse veriyorlar, vermezlerse rapor al


Mazikalbimdeyaradir
Memur
04 Aralık 2024 21:41

Ameliyatı yapacak doktorla konuş,refakat edilmediği taktirde hayatı tehlikesi vardır diyerek refaka


Mazikalbimdeyaradir
Memur
04 Aralık 2024 21:42

Refakat izni versin

Toplam 4 mesaj

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