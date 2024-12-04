KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Aralık 2024 17:09
kpss lisans p3 puanı 87,2 sıralama 406

bölüm elektrik elektonik mühendisliği. sizce atanabilir miyim? bir de 4001 kodlu bir yere yerleşebilir miyim?


the back of furkan
Şef
04 Aralık 2024 17:55

eem son atama 86,5 ile kapadı teiaş batman ama isg b şartı vardı.

2022 puanıyla Mahmut ÖZER'in yaptığı gibi bir 4001 meb alımı olacağını sanmıyorum ama belli olmaz.

yyp, mübaşir, açm alımlarını takip et üstad.


muhendisee
04 Aralık 2024 18:39

teşekkür ederim hocam

the back of furkan, 1 saat önce

eem son atama 86,5 ile kapadı teiaş batman ama isg b şartı vardı.

2022 puanıyla Mahmut ÖZER'in yaptığı gibi bir 4001 meb alımı olacağını sanmıyorum ama belli olmaz.

yyp, mübaşir, açm alımlarını takip et üstad.


the back of furkan
Şef
04 Aralık 2024 18:57

ri

muhendisee, 21 dk. önce

teşekkür ederim hocam

Toplam 3 mesaj

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