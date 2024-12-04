Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Aralık 2024 17:48
HAatay/Antakya 7910 promosyon

Bugün yapılan ihale ile ziraat bankası 79100 tl ödeme yapacak

Çok Yazılan Konular

Uzman baş öğretmenlik kılavuzu Ne zaman başöğretmen olacağım?Müdürün bütün öğretmenleri bıktırması, bezdirmesine karşı ne yapılabilir?Meslek lisesi haftada 45 saat, anadolu lisesi haftada 40 saatHer şey maddiÇorluya atandım, nasıl bir yer ?Hafta Sonu Yapılan Veli Toplantısının Ek Ders ÜcretiEk dersi yatan var mı21 saat4b Hakkında Önemli Bir Soru

Sözlük

ego sörfü 2 Açmak istediğin konunun daha önce açılması 2 Hanifi doğancı 1 gönül almayana ömür emanet edilmez 2 yaşlandıkça duygusallaşan adam 1 güne bir söz bırak 2 Uyuryazar 1 nereden anladın 1 Deprem 1 fenotip 1

Son Haberler

'MİT personeliyiz' diyerek ODTÜ'lü profesörü 35 milyon TL dolandırdılar; 6 tutuklamaNevşehir'de otomobille öğrenci servisi çarpıştı: 24 yaralıBorsa günü yükselişle tamamladıProfesör, terör örgütü propagandasından tutuklandıSpotify 2024'ün zirvesini açıkladı

Editörün Seçimi

ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?