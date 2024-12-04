Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Aralık 2024 17:48
Hatay/Antakya 79100 promosyon

Bugün yapılan ihale ile ziraat bankası 79100 tl ödeme yapacak


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
04 Aralık 2024 20:09

Başlık ile içerik uyumsuz. Üstelik rakamların değer taşıdığı bir konuda.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Uzman baş öğretmenlik kılavuzu Ek dersi yatan var mı21 saatHafta Sonu Yapılan Veli Toplantısının Ek Ders ÜcretiÇorluya atandım, nasıl bir yer ?4B Hakkında Önemli Bir SoruNe zaman başöğretmen olacağım?Müdürün bütün öğretmenleri bıktırması, bezdirmesine karşı ne yapılabilir?Meslek lisesi haftada 45 saat, anadolu lisesi haftada 40 saatHer şey maddi

Sözlük

titanik neden battı 1 Ateşin fıtratı yakmaktır 1 milli değer 1 aş taşınca kepçeye paha olmaz 1 islam'a göre herkes kendi aklından sorumludur 2 Bugün olanlar 1 güne bir söz bırak 2 kara lahana 1 nereden anladın 2 emir komuta 2

Son Haberler

Sivas'ta soba faciası! 2 kardeşten biri hayatını kaybetti19 yaşındaki Esra'dan haber alınamıyorBursa'da 20 kişi yedikleri dönerden zehirlendiBakan Tunç: Sosyal ağ sağlayıcıları tedbir almakla yükümlüdürSüt fabrikasında kazan patlaması sonucu 5 işçi yaralandı

Editörün Seçimi

ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?