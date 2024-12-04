Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Aralık 2024 17:53
Uzman ve Başöğretmenlik için X etkinliği
kimseden ses seda çıktığı yok. sesimizi duyurmaka adına telegram grubunda x etkinliği yapmaya karar verildi. hastagimiz #MEBKılavuzNerede @tcmeb @Yusuf__Tekin @cftcblnt @GurhanCokgezer @edipuzen @turkegitimsen @EgitimBirSen @egitimis etkietlerinide kullanalım. Destek verelim. Ağlamayana meme yok.

Windowsxp.
Aday Memur
04 Aralık 2024 17:58
Etkinlik saati 20:00

lutt
Şube Müdürü
04 Aralık 2024 18:13

ebs mı

Windowsxp., 1 saat önce
Etkinlik saati 20:00

Windowsxp.
Aday Memur
04 Aralık 2024 18:16
Bütün sendikalara sesimizi duyuralım. O sendika bu sendika farketmez
lutt, 47 dk. önce

ebs mı


uca
Daire Başkanı
04 Aralık 2024 18:23

hadi inşş

Toplam 4 mesaj

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