Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


04 Aralık 2024 18:22
2025 yılı Kurumların yüzde 3 engelli kadro talep sayısı

2025 yılında alınacak engelli kadro sayısı açıklandı mı? bakanlıklar yüzde 3 sayıyı her yıl ekim kasım ayında bildiriyor bunu devlet Personel başkanlığı açıklıyordu sanırım. Bu sene çıktı mı bilgisi olan var mı?

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