Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


04 Aralık 2024 18:59
Disiplin cezası

MEB?de öğretmenim .Hakkımda iki kadın tarafından darp tehdit ve hakaret suçlarından iftira atılarak şikayette bulunuldu fakat sonra şikayetlerinden vazgeçmişler . Adli olarak tüm dosyalara takipsizlik geldi . Tehdit suçundan ise uzlaşmaya gidildi ve konu kapandı . Olay 8 ay önce olmasına rağmen daha yeni idari açıdan soruşturma açıldı.İfademi verdim . Bu dosyanın akıbetinin ne olduğunu ne zaman ve ne şekilde öğrenebilirim. Bilgisi olan yardımcı olabilir mi ? Ve bu dosyadan ne gibi bir ceza gelebilir ?

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