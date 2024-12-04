Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Aralık 2024 19:10
biyolog - laborant maaşı
çalışma yılı olarak aynıyız biyologum ama birlikte çalıştığımiz laboratuvar teknikeri arkadaşla aynı taban maaşı alıyorum bu normal mi

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