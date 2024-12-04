Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Aralık 2024 19:31
Evlilik Sonrası Mebbis Hakkında
Mebbisim güncellendi, soyadı değişikliği ve medeni durum kısmı tamam. Ama eş bilgilerim boş, Ocak eş tayininde sıkıntı olmasın diye soruyorum. buralar doldurulacak mı eşim asker. otomatik bilgiler gelmemiş nasıl olcak bilgi verir misiniz teşekkür ederim şimdiden..

Evlenmek Gerek
Genel Müdür
04 Aralık 2024 20:08

Okula dilekçe verin. İlçe MEM halleder.

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