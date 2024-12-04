Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Aralık 2024 19:47
Nezarethanedeki şahsın avukat ile görüşmesi

Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Yakalanıp nezarethaneye konulan hükümlü bir şahıs ile avukatı görüşebilir mi. Görüşebilirse vekaletname gerekli mi. İlgili kanun maddesini yazarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

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