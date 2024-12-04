Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Aralık 2024 20:28
(Genel idare hizmetleri) GiH olmak

13 yillik meslek hayatimda bir cok sorun yasadim.bize "size birsey olmasin "diyen amirle de calistim ,hayvan muamelesi yapanda oldu.bir cok sorusturma gecirdim.basit bir konudan aciga alindim arkadaslarim selam bile vermedi.

doktora gittim silahimi verdim,uzun suredir silahsiz ve sivil calisiyorum.aksam hafta sonu ve bayramda evimdeyim.bana iki maas verseler bile artik silahi almam.silah uniformayi birakmakla ne kadar dogru karar vermişim.kim ne derse takmiyorum.insan oldugumu anladim.

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