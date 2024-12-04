Genel idare hizmetleri sınıfı olmak

bulunduğum ilde bir kaç arkadaş psikologla gorustu ve tabiri caizse biraz da deliliğe vurarak silahını verdiler şu an 6 ayları oldu kısa zaman da gih olurlar. o arkadaşlar da keşke erkenden bunu yapsaydik insan gibi yaşamak varmış diyrlar. bende meslekte 10.yilim dolsun bu yola başvuracağım son 1 yılım kaldı

bulunduğum ilde bir kaç arkadaş psikologla gorustu ve tabiri caizse biraz da deliliğe vurarak silahını verdiler şu an 6 ayları oldu kısa zaman da gih olurlar. o arkadaşlar da keşke erkenden bunu yapsaydik insan gibi yaşamak varmış diyrlar. bende meslekte 10.yilim dolsun bu yola başvuracağım son 1 yılım kaldı