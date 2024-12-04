Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Aralık 2024 20:28
Genel idare hizmetleri sınıfı olmak

13 yillik meslek hayatimda bir cok sorun yasadim.bize "size birsey olmasin "diyen amirle de calistim ,hayvan muamelesi yapanda oldu.bir cok sorusturma gecirdim.basit bir konudan aciga alindim arkadaslarim selam bile vermedi.

doktora gittim silahimi verdim,uzun suredir silahsiz ve sivil calisiyorum.aksam hafta sonu ve bayramda evimdeyim.bana iki maas verseler bile artik silahi almam.silah uniformayi birakmakla ne kadar dogru karar vermişim.kim ne derse takmiyorum.insan oldugumu anladim.


save001
Daire Başkanı
04 Aralık 2024 22:14
devlet hastanesine mi gittiniz dr a yoksa emniyetin psikoloğuna mı başvurdunuz süreç nasıl oldu?

Srkan112
Aday Memur
04 Aralık 2024 22:19
Nasıl yaptınız bize de anlatır mısınız süreci. Nerelere ne şekil müracaat edelim

babanicolas
Memur
04 Aralık 2024 22:25
bulunduğum ilde bir kaç arkadaş psikologla gorustu ve tabiri caizse biraz da deliliğe vurarak silahını verdiler şu an 6 ayları oldu kısa zaman da gih olurlar. o arkadaşlar da keşke erkenden bunu yapsaydik insan gibi yaşamak varmış diyrlar. bende meslekte 10.yilim dolsun bu yola başvuracağım son 1 yılım kaldı

Brse
Aday Memur
04 Aralık 2024 22:31

Her polisin hayali ..


Brse
Aday Memur
04 Aralık 2024 22:53

Böyle giderse polis kalmayacak.. 12 bin kişi daha alınıyor bundan olabilir. Giren ya istifa ediyor, ya deliye vurup gih oluyor .

babanicolas, Dün
bulunduğum ilde bir kaç arkadaş psikologla gorustu ve tabiri caizse biraz da deliliğe vurarak silahını verdiler şu an 6 ayları oldu kısa zaman da gih olurlar. o arkadaşlar da keşke erkenden bunu yapsaydik insan gibi yaşamak varmış diyrlar. bende meslekte 10.yilim dolsun bu yola başvuracağım son 1 yılım kaldı

babanicolas
Memur
04 Aralık 2024 22:55
polisligi daha cazip hale getirmeleri gerekirken daha itici hale nasıl getiririz diyorlar. hayalime kavusacagim
Brse, Dün

Böyle giderse polis kalmayacak.. 12 bin kişi daha alınıyor bundan olabilir. Giren ya istifa ediyor, ya deliye vurup gih oluyor .


ikosunbabasi
Aday Memur
05 Aralık 2024 08:12

devrem psikolok ile gorusme isteyin.psikologa gidince durumunuzu anlatin.o sizi hastahaneye sevk edecek.hastahaneye gidince doktora derdinizi anlatin.6 ay kontrollu tedavi baslatiyor.6 ayin sonunda kurula cikiyorsunuz.kurul size silah isteyip istemedigini soruyor.bu tedavi sureci il il degisiyor.2 yil suren bile var.bu konu cok suistimal ediliyor artik.gih ye uniforma baskisi yok silah yok her gun tras olma yok.10 bin civari maas azaliyor

Srkan112, Dün
Nasıl yaptınız bize de anlatır mısınız süreci. Nerelere ne şekil müracaat edelim

Yasin bambi
Aday Memur
05 Aralık 2024 09:06
malulen emekli etme ihtimali de var yalnız göründüğü gibi değil olay ayrıca gihe geçtim bitti değil kontrollerin olacak geçsen bile o kontrollerde silah kullanabilir diyip geri gelebilirsin ya da memurluk yapamaz da diyebilir emekli edebilir .çalıştığım ilçe de ikisini de gördüm o yüzden kesin olarak bunu yazıyorum

Dessas.
Aday Memur
05 Aralık 2024 10:15

Nasıl yani şimdi D dilimi verilmiş biri polisliğe geri dönebiliyor mu hem de istek dışı

Yasin bambi, 3 saat önce
malulen emekli etme ihtimali de var yalnız göründüğü gibi değil olay ayrıca gihe geçtim bitti değil kontrollerin olacak geçsen bile o kontrollerde silah kullanabilir diyip geri gelebilirsin ya da memurluk yapamaz da diyebilir emekli edebilir .çalıştığım ilçe de ikisini de gördüm o yüzden kesin olarak bunu yazıyorum

Yasin bambi
Aday Memur
05 Aralık 2024 10:35
eş durumundan geçmemişse psikiyatriden geçmişse evet kontrollerin oluyor düzenli yukarıda anlattığım gibi doktor meslek için uygundur dediği an geri dönersin şunu da diyebilir memurluk yapamaz zaten psikiyatriden geçenlere ilk iki seçenek sunuyorlar ya gih ya da malulen emekli olmak istermisin bizim buradaki arkadaş malulen emekli oldu 14-17 arası maaş alıyorum diyordu tam bilmiyorum eğer gihi seçersen de kontrollerin oluyor yukarıda anlattığım gibi doktorun iki dudağı arasında herşey

yaman32
Memur
05 Aralık 2024 11:05

bende bu yola başvurmak istiyorum, psikolog ve psikiyatri işlemlerinden sonra gih olmak fikri var aklımda. Ama diyorum ki böyle olursa, haketmeden gih olursam, numara yaparak gih olsam kul hakkına girmiş olurmuyum. Sonuçta maaşımı vergilerle alıyorum. 90 milyonun hakkına girmekten korkuyorum.


ikosunbabasi
Aday Memur
05 Aralık 2024 11:17

dönemez kesin bilgi

Yasin bambi, 1 saat önce
eş durumundan geçmemişse psikiyatriden geçmişse evet kontrollerin oluyor düzenli yukarıda anlattığım gibi doktor meslek için uygundur dediği an geri dönersin şunu da diyebilir memurluk yapamaz zaten psikiyatriden geçenlere ilk iki seçenek sunuyorlar ya gih ya da malulen emekli olmak istermisin bizim buradaki arkadaş malulen emekli oldu 14-17 arası maaş alıyorum diyordu tam bilmiyorum eğer gihi seçersen de kontrollerin oluyor yukarıda anlattığım gibi doktorun iki dudağı arasında herşey

Sıkıntılı11
Aday Memur
05 Aralık 2024 11:22
kul hakkına girersin
yaman32, 46 dk. önce

bende bu yola başvurmak istiyorum, psikolog ve psikiyatri işlemlerinden sonra gih olmak fikri var aklımda. Ama diyorum ki böyle olursa, haketmeden gih olursam, numara yaparak gih olsam kul hakkına girmiş olurmuyum. Sonuçta maaşımı vergilerle alıyorum. 90 milyonun hakkına girmekten korkuyorum.


yaman32
Memur
05 Aralık 2024 11:28

haklısın. çokta riskli hemde, 90 milyon ile helalleşmek lazım ölmeden önce. Hemde ahlaksızlık olur demi, benim yerime başka arkadaşım daha fazla çalışmak zorunda kalacak. Vazgeçtim abi ben. İyisiyle kötüsüyle polisliği yapmaya devam ke..

Sıkıntılı11, 29 dk. önce
kul hakkına girersin

ikosunbabasi
Aday Memur
05 Aralık 2024 11:32

abiler bir cok yanlis bilgi var.bu yuzden rahatsizlgi olan arkadaslar cekiniyor.rahatsiz olmayanlar ise durumu suistimal ediyor.psikiyatriden basburdugunuzda sizi dilim bildirir rapor almak icin hastahaneye sevk edecekler.tedavi sonrasi iyilesme olmassa d dilimi verilir.tabi tedavi surecinde yatista yapabilirler.d dilimi aldiginizda size iki secenek sunulacak.ya emeklilik yada gih hizmeti.

istediginiz sehre atanacaksiniz maasiniz dusecek ve emeklilil yasiniz uzayacak.her yil kontrolunuz olacak polislige donus yok.

e dilimi alirsaniz direk emekli olursunuz .e dilimini kendine vecevreye zarar verenlere veriyolar

bunlar disinda yardima ihtiyaci olan bana ulasabilir.tedavi goren arkadaslar ile whatsapp grubu var orda her kes bir birine yardim ediyor.

arkadaslar yanlis yonlendirme olmasin rahatsiz arkadaslar icin tavsiye ediyorum.yoksa kimseye gih olun gih guzel diye yonlendirmiyorum

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