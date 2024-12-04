Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


04 Aralık 2024 21:25
8 yil disiplin cezası almayana 1 kademe Hk.

Arkadaşlar 8 yıl disiplin cezası alamadığım için bir kademe aldım. Şimdi ise 16 yıllık oldum, tekrar bir kademe alabilir miyim?

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