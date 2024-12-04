Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı almak

Merhaba devrelerim çalışanlara kolay gelsin Son yıllarda atama ile ilgili mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alıp uygulamayan oldu mu Emniyet yürütmeyi durdurma kararını uyguluyor mu Yoksa kararı uygulamak için esastan kararın çıkmasını mı bekliyor

Merhaba devrelerim çalışanlara kolay gelsin Son yıllarda atama ile ilgili mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alıp uygulamayan oldu mu Emniyet yürütmeyi durdurma kararını uyguluyor mu Yoksa kararı uygulamak için esastan kararın çıkmasını mı bekliyor