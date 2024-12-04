Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Aralık 2024 21:49
Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı almak
Merhaba devrelerim çalışanlara kolay gelsin Son yıllarda atama ile ilgili mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alıp uygulamayan oldu mu Emniyet yürütmeyi durdurma kararını uyguluyor mu Yoksa kararı uygulamak için esastan kararın çıkmasını mı bekliyor

policeofficer63
Memur
04 Aralık 2024 22:06

Ben Soylu döneminde il içi sürgün davasında yd aldım il emniyet uyguladı, il dışı sürgün davasında emniyet genel müdürlüğüyle ve dolayısıyla içişleri bakablığı onayıyla olduğundan yd aldım ama son asıl karara kadar uygulamadılar. Ama yeni içişleri bakanı döneminde uygulanıyor diye okumuştum bir yd li dava daha açtım o zaman görücez bakalım uyguluyorlar mı uygulamıyorlar mı

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