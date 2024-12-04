Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Aralık 2024 22:09
İcra sonrasında banka kredisi ne zaman verilir?

Çok şükür 5 yıldır ödediğim icra borçlarım sonunda bitti... şimdi kredi çekip araba almak istiyorum lakin sicilin düzelmesi için 5 yıl beklemek mi lazım yoksa maaş bankası kredi verir mi veya boyle bir olay yaşayıp farklı bankadan kredi kullanabilen varmi ?


Brse
Aday Memur
04 Aralık 2024 22:33

Biriktir al. Krediye bulaşma


Yanasipyanasip
Aday Memur
04 Aralık 2024 22:47

Biriktirme ile de çok zor 2 yıl anca


pol29
Aday Memur
05 Aralık 2024 00:06
aynı yollardan geçmiş birisi olarak tavsiyem biraz nakit biriktir 100-200 arası. sonrasında kısa süreli tutmak şartıyla organizasyon düzenleyen yerlere girip aracını al. Tabi kredi meselesi içinde 5 yıl beklemene gerek yok 6 ay 1 yıl içinde maaş bankan sana kredi olmasada kredi kartı filan verir. Maaş bankan kredi kartı dahi verse diğer bankalar da kart eksi hesap vb. şeyleri bol bol sunarlar.

Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
05 Aralık 2024 00:22
Krediyle 1 araba da bankaya alırsın.

Yanasipyanasip
Aday Memur
05 Aralık 2024 00:24

Haklısınız teşekkür ediyorum. Bankalara bulaşmak istemiyorum ama kredisinde mal sahibi olunmuyor. Malum icraya düşmüştüm faiz üstüne faiz bir sürü borc ödedim bankalara. Şuan elimde sadece 10 binlik kart var limit yükseltiyor bile belkide yukseltmemesi daha mantıklı.

pol29, 12 saat önce
aynı yollardan geçmiş birisi olarak tavsiyem biraz nakit biriktir 100-200 arası. sonrasında kısa süreli tutmak şartıyla organizasyon düzenleyen yerlere girip aracını al. Tabi kredi meselesi içinde 5 yıl beklemene gerek yok 6 ay 1 yıl içinde maaş bankan sana kredi olmasada kredi kartı filan verir. Maaş bankan kredi kartı dahi verse diğer bankalar da kart eksi hesap vb. şeyleri bol bol sunarlar.

Yanasipyanasip
Aday Memur
05 Aralık 2024 00:25

Limit yukseltmiyor diyecektim pardon

Yanasipyanasip, 11 saat önce

Haklısınız teşekkür ediyorum. Bankalara bulaşmak istemiyorum ama kredisinde mal sahibi olunmuyor. Malum icraya düşmüştüm faiz üstüne faiz bir sürü borc ödedim bankalara. Şuan elimde sadece 10 binlik kart var limit yükseltiyor bile belkide yukseltmemesi daha mantıklı.


Osmanlı1903
Şef
05 Aralık 2024 03:09

Bankadan alacağına galeri senet yapıyor biriktir biraz


Brse
Aday Memur
05 Aralık 2024 07:55

Tefecilere dikkat

Osmanlı1903, 9 saat önce

Bankadan alacağına galeri senet yapıyor biriktir biraz


Yanasipyanasip
Aday Memur
05 Aralık 2024 09:12

O daha tehlikeli dostum galeri batsa senedi bile başkasına satabilir

Brse, 4 saat önce

Tefecilere dikkat

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