Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Aralık 2024 22:09
Maaş bankası kredi

Çok şükür 5 yıldır ödediğim icra borçlarım sonunda bitti... şimdi kredi çekip araba almak istiyorum lakin sicilin düzelmesi için 5 yıl beklemek mi lazım yoksa maaş bankası kredi verir mi veya boyle bir olay yaşayıp farklı bankadan kredi kullanabilen varmi ?


Brse
Aday Memur
04 Aralık 2024 22:33

Biriktir al. Krediye bulaşma


Yanasipyanasip
04 Aralık 2024 22:47

Biriktirme ile de çok zor 2 yıl anca

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