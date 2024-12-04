Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Aralık 2024 22:12
Asgari Ücret Maaşa Yetişecek

Evet, seçimden önce öyleydi yine aynı yere doğru yolcuyuz. Asgari ücret zammı açıklanınca daha iyi anlarsınız.

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