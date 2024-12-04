Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Aralık 2024 22:44
Yabancı Dil Fakültesini Saydırma

Herkese selamlar, yeni memurum lisans mezunuyum. 1 yıl hazırlık okudum bunu personelden dilekçe ile başvurarak işletebilir miyim derece/kıdem düşürmek adına süreç

nasıl işler bilgisi olan var mı ?

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