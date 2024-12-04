Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


04 Aralık 2024 23:40
Kurumlar Arası Geçiş

Aile Bakanlığında Sosyal Çalışmacı olarak görev yapıyorum. 2020 Nisan ayında göreve başladım. Sağlık bakanlığına geçiş yapma gibi bir düşüncem var. Amacım il değiştirmek değiştirmek değil. Aynı ilde sağlık Bakanlığa bağlı kuruşlara geçiş yapmak. Nasıl bir yol izlemeyeliyim. Araştırdığımda eş derecede aynı sınıftaki kadroya geçiş yapabiliyorum. Bakanlığın muvafakat vermesi için üst kadro ya da ünvanda olmaya gerek var mı, Dilekçe bulunduğum ildeki il sağlık müdürlüğüne mi verilmeli ? Bilgisi olan varsa dönüş yaparsa sevinirim.

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