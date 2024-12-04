Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


04 Aralık 2024 23:46
astsubaylık mı, öğretmenlik mi?

öncellikler merhaba, ingilizce öğretmenliği mezunuyum. bölümüm ile muvazzaf astsubay temini kılavuzundaki hava komutanlığı hava trafik ve ihbar kontrol branşlarına başvuru yapabiliyorum ama bu branşlar ve astsubaylığa dair çok bilgi sahibi değilim. bu arada kendi bölümümden branş sıralamam 97, sadece öğretmenlik üstünden devam mı etmeliyim yoksa söylediğim iki branş olursa nasıl olur başvuru yapmalı mıyım?


OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
04 Aralık 2024 23:52

Öncelikle ne olmak istediğine karar ver . Astsubaylıkla pek alakam yok demişsin bildiğin meslek öğretmenlik . Öğretmenlik seç derim çünkü sıralaman falan da güzel ilk alımda gidersin gibi lakin diğer yazıcağın branşlarda havanın şartları iyi diye biliyorum . Özlük hakları da iyidir herhalde.


baha3454
Şube Müdürü
05 Aralık 2024 00:05
burası bu soruların yeri mi
Toplam 2 mesaj

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astsubaylık mı, öğretmenlik mi?

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