Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


05 Aralık 2024 01:39
Eş durumu tayini idare mahkemesi

Üniversitede çakılı kadro hemşireyim eşim askeri personel tayin için sağlık bakanlığı dilekçeme olumlu bi cevap vermedi.Bunun üzerine dava açılabilir mi açıp kazanan var mı aranızda ve dava süresi ne kadar sürüyor?


Hemşire4567
Aday Memur
05 Aralık 2024 01:46

++

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Adem Atacan Üniversite memurlarinin umuduaday memur stajMerkezi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği SınavıDerece Kademe geri çekme hakkında yardım.Görevde Yükselme Sonuçlarına itirazÜniversite büro memurundan TeknikerliğeBelediyeye GeçişEş durumu tayini idare mahkemesi

Sözlük

mağara resimleri 1 Açmak istediğin konunun daha önce açılması 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2 orka 2 aynabat yegenova 2 ego sörfü 2 güne bir şiir bırak 6 nereden anladın 2 halep 1 birine benzetmek 3

Son Haberler

Görevde olan astsubay engelli raporu alabilir mi?5 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıklarıGaziantep'te minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoför tutuklandıFransa'da hükümet düştü

Editörün Seçimi

ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?