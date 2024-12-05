Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


05 Aralık 2024 02:17
Milli Savunma Bakanlığı Hizmetli

Milli savunma bakanlığına hizmetli olarak girersem ne iş yaparım? fotokopi evrak vs mi yoksa temizlik çay servisi falan mı yaptırılır

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