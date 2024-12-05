Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Aralık 2024 02:21
Eş durumu mazeret tayini

Ocak ayında istenilen belgeleri vermessek ne olur ve belgeleri il sağlık müdürlüğü mü inceliyor. Müdürlük evrakları bakanlığa gönderiyor mu ve müdürlüğün personeli eski görev yerine göndermeme hakkı varmı acil cevap verirmisiniz?

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