Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Aralık 2024 02:24
İstinaf sürecinde dava kazanan var mı?

konu : disiplin suçu meslekten çıkarma cezası aldım istinafa gideceğiz ne kadar beklerim kararı, olumlu olur mu olmaz mı yardımcı olursanız sevinirim


Okty1921
Memur
05 Aralık 2024 02:50

İstinaf derken? İdare Mahkemesinin üstü Bölge İdare Mahkemsidir, istinaf BİMe olur? Siz daha İdare Mahkemesine yeni basvuracaksiniz anladığım kadarıyla? İdare Mahkemesi yaklaşık 6/7 ay içinde sonuçlanır. BİMe istinaf başvurusu yaklaşık 9/10 ay içinde sonuçlanır. Kesin birşey yok ancak genel süreler bu şekilde.


rewange02
Aday Memur
05 Aralık 2024 03:58
ben güvenlik soruşturmasını gecemedim bundan dolayı dava açtım. yerel mahkeme kurumun kararını bozdu.ise başladım. kurum istinaf etti 7 ay içinde sonuçlandı ve benim adıma olumsuz oldu tekrardan işten çıkarıldım. itiraz yolları kapalı olduğundan AYM ye gittim bakalım ne sonuç gelecek ama istinafa çok güvenmeyin derim. aleyhinize karar çıkabilir

Kürşad060606
Aday Memur
05 Aralık 2024 05:15

Yeni memursun güvenlik soruşturmasından mı elendin mülakatta konumu anlayamadık

rewange02, 8 saat önce
ben güvenlik soruşturmasını gecemedim bundan dolayı dava açtım. yerel mahkeme kurumun kararını bozdu.ise başladım. kurum istinaf etti 7 ay içinde sonuçlandı ve benim adıma olumsuz oldu tekrardan işten çıkarıldım. itiraz yolları kapalı olduğundan AYM ye gittim bakalım ne sonuç gelecek ama istinafa çok güvenmeyin derim. aleyhinize karar çıkabilir

rewange02
Aday Memur
05 Aralık 2024 05:18
kpss den atandım ancak ise baslatmadilar güvenlik soruşturmasından gecemedim memur olmamistim henüz
Kürşad060606, 7 saat önce

Yeni memursun güvenlik soruşturmasından mı elendin mülakatta konumu anlayamadık


Emree002
Aday Memur
05 Aralık 2024 10:07

Eleme nedeni neydi özel değilse?

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerGenel idare hizmetleri sınıfı olmak2025 yılı için 2. şark görevi hangi yıla gelir?Adli soruşturma kovuşturmaya dönüştü2024 Eylül dönemi mazeret ataması2025 Ocak ayı zam beklentisi50 bin lira maaş ile nasıl geçineceğizBabamın sağlık dumurundan memleketime atanabilir miyim?

Sözlük

otizm 2 Yarı Yolda Bırakmak 3 aş taşınca kepçeye paha olmaz 1 günaydın sözlük 6 payam 1 güne bir söz bırak 2 orka 2 Biraz hüzün kokmalı insan 3 Huşenk 1 nereden anladın 2

Son Haberler

Bakanlıktan, Diyarbakır'daki işten çıkarmalara inceleme'Esnafa konum vergisi' iddiasına yalanlamaİkinci el araç satışında yeni dönem! 15 günlük sigorta sona erdi2024-DUS 2. Dönem tercih işlemleri, 5-11 Aralık'ta yapılacakMilli futbolcu Juventus'un göz bebeği

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?