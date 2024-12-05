İstinaf sürecinde dava kazanan var mı?

ben güvenlik soruşturmasını gecemedim bundan dolayı dava açtım. yerel mahkeme kurumun kararını bozdu.ise başladım. kurum istinaf etti 7 ay içinde sonuçlandı ve benim adıma olumsuz oldu tekrardan işten çıkarıldım. itiraz yolları kapalı olduğundan AYM ye gittim bakalım ne sonuç gelecek ama istinafa çok güvenmeyin derim. aleyhinize karar çıkabilir

ben güvenlik soruşturmasını gecemedim bundan dolayı dava açtım. yerel mahkeme kurumun kararını bozdu.ise başladım. kurum istinaf etti 7 ay içinde sonuçlandı ve benim adıma olumsuz oldu tekrardan işten çıkarıldım. itiraz yolları kapalı olduğundan AYM ye gittim bakalım ne sonuç gelecek ama istinafa çok güvenmeyin derim. aleyhinize karar çıkabilir