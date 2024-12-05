Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Aralık 2024 02:24
istinafta dava kazanan var mı
konu : disiplin suçu meslekten çıkarma cezası aldım istinafa gideceğiz ne kadar beklerim kararı, olumlu olur mu olmaz mı yardımcı olursanız sevinirim

Okty1921
Memur
05 Aralık 2024 02:50

İstinaf derken? İdare Mahkemesinin üstü Bölge İdare Mahkemsidir, istinaf BİMe olur? Siz daha İdare Mahkemesine yeni basvuracaksiniz anladığım kadarıyla? İdare Mahkemesi yaklaşık 6/7 ay içinde sonuçlanır. BİMe istinaf başvurusu yaklaşık 9/10 ay içinde sonuçlanır. Kesin birşey yok ancak genel süreler bu şekilde.


rewange02
Aday Memur
05 Aralık 2024 03:58
ben güvenlik soruşturmasını gecemedim bundan dolayı dava açtım. yerel mahkeme kurumun kararını bozdu.ise başladım. kurum istinaf etti 7 ay içinde sonuçlandı ve benim adıma olumsuz oldu tekrardan işten çıkarıldım. itiraz yolları kapalı olduğundan AYM ye gittim bakalım ne sonuç gelecek ama istinafa çok güvenmeyin derim. aleyhinize karar çıkabilir
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