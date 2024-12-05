istinafta dava kazanan var mı

konu : disiplin suçu meslekten çıkarma cezası aldım istinafa gideceğiz ne kadar beklerim kararı, olumlu olur mu olmaz mı yardımcı olursanız sevinirim

konu : disiplin suçu meslekten çıkarma cezası aldım istinafa gideceğiz ne kadar beklerim kararı, olumlu olur mu olmaz mı yardımcı olursanız sevinirim