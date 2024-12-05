Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Aralık 2024 08:51
Sendikalar yeyip içip geziyor. Etkili ses yok.

sendikalar yeyip içip geziyor. Etkili ses yok.


Beyazrus
Aday Memur
05 Aralık 2024 08:54
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uca
Daire Başkanı
05 Aralık 2024 09:20

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ece-ogretmen-ist
Aday Memur
05 Aralık 2024 09:34

Bu kadar basitse sende sendika kur.ye iç


uca
Daire Başkanı
05 Aralık 2024 09:42

ilk uye sensın

ece-ogretmen-ist, 2 saat önce

Bu kadar basitse sende sendika kur.ye iç

Toplam 4 mesaj

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