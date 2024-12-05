Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Aralık 2024 09:06
İller arasında İstanbula Tayin

İller arasında Psikolog olarak İstanbula gitmek istiyorum. Bir yandan İstanbulda çok fazla ihtiyaç var bir yandan tasarruf tedbirleri var. Sizce tayin için açılan kadrolar azaltılacak mı? İstanbula kesin gidersin diyenler de var.

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