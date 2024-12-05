Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Aralık 2024 10:15
Tekniker yan ödeme

arkadaslar iyi günler sağlık bakanlığında 657 ye bağlı tekniker olarak çalışıyorum yan ödeme ağustos ayında kesildi. dilekçe yazdım il sağliktan bir tablo gönderdiler o tabloda 5 yıldan fazla görev yapan tekniker teknisyene yan ödeme gözükmüyor bununla ilgili bilgisi olan yardımcı olabilirmi


fakir.adam
Şube Müdürü
05 Aralık 2024 10:31

bence de yan ödeme. düz öde.

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